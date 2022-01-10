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Общество

Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран

02 марта 2022 10:14  [124] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова 2 марта.

По ее словам, в настоящее время ведомство рекомендует отказаться от поездок в закрытые и "проблемные" для авиасообщения страны.

"В связи со сложившейся ситуацией Ростуризм настоятельно рекомендует всем гражданам России, которые отправляются за рубеж в туристические и деловые поездки, по возможности отказаться от посещения стран, которые ввели санкции и ограничения по отношению к России, так как пребывание в данных странах может нести в себе риски своевременного и безопасного возвращения в Россию", - сказала Зарина Догузова.

Ростуризм обратил внимание, что помимо стран, которые сами закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов, ряд не вводивших санкции туристических направлений, включая некоторые страны Латинской Америки, оказались недоступны туристам из-за ограничений воздушного пространства Евросоюза и Канады, так как путь к ним связан с повышенными рисками. Это такие страны, как Куба, Доминикана, Мексика, Венесуэла.

В заключение глава Ростуризма сообщила, что все еще доступными для туристов из России являются страны: Турция, Египет, Тунис, ОАЭ, Китай, Индия, Вьетнам. Также по-прежнему доступны поездки внутри России.

Ранее сообщалось, что программа туристического кешбэка завершилась1 марта. Сумма, которая была запланирована на текущий этап программы, уже практически полностью начислена туристам. Так, почти 700 тысяч человек приобрели поездок с кешбеком на сумму в 12 млрд рублей, а на карточки людям вернулось более 2,5 млрд рублей.

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Теги:
Авиасообщение Туризм
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