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Экономика

Штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области

02 марта 2022 10:46  [1] Экономика
здание правительства региона

здание правительства региона

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Об этом заявил губернатор региона Глеб Никитин.

По его словам, данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

Отмечается, что в состав корштаба включены представители органов государственной власти Нижегородской области, территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти, а также органов местного самоуправления, финансовых, общественных и других организаций. Председателем штаба является губернатор Нижегородской области.

Глеб Никитин заявил, что Россия испытывает беспрецедентное давление.

"Наша задача – на уровне региона сделать все возможное для того, чтобы обеспечить экономическую и социальную стабильность. Мы находимся на постоянной связи с правительством России, вырабатываем собственные решения. В числе приоритетов - выполнение всех социальных обязательств, продолжение работы по реализации инфраструктурных задач и проектов развития", - сказал он.

Помимо этого принято решение о создании пяти оперативных штабов по ключевым направлениям жизнедеятельности региона: реальный сектор экономики и предпринимательство; строительство, жилищно-коммунальное хозяйство и экология; социальная сфера; экономика, финансовая сфера и информационные технологии; туризм, народные художественные промыслы и культура. Руководителями штабов назначены заместители губернатора Нижегородской области Андрей Саносян, Сергей Морозов, Давид Мелик-Гусейнов, Егор Поляков и заместитель председателя правительства региона Олег Беркович.

"Корштаб будет принимать общие решения, а оперативные штабы позволят максимально быстро реагировать на ситуацию в отдельных отраслях и на запросы предпринимателей. В составе оперативных штабов – представители власти, деловых объединений, ресурсоснабжающих и финансовых организаций", - сказал в заключение нижегородский губернатор.

Напомним, что нижегородское правительство также создает рабочую группу по импортозамещению. В сложившейся ситуации перед региональной инфраструктурой поддержки бизнеса стоят две основные задачи: содействие в вопросах импортозамещения и поиск новых партнеров.

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