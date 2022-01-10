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Бизнес

Банк "Открытие" повысил доходность по рублевым и валютным сберегательным продуктам

02 марта 2022 11:57  [68] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Банк "Открытие" повысил доходность по рублевым и валютным сберегательным продуктам. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк увеличил всю шкалу ставок для розничных клиентов по всем сберегательным продуктам, срокам и валютам. Максимальная доходность по вкладам достигла 18,2% годовых в рублях, 5% в долларах и 4% в евро. Также повышены ставки по накопительному счету "Моя копилка" как в рублях, так и в валюте.

Рост по рублевым вкладам составил до 9 процентных пунктов. Таким образом, максимальная ставка, которой теперь могут воспользоваться клиенты банка, 18,2% годовых по вкладу "Надежный партнер" (при выплате процентов в конце срока).

Банк установил одну из самых привлекательных на рынке ставок по наиболее популярному среди клиентов вкладу на срок в 1 год - 16,20% годовых.

Заметно увеличились ставки и по вкладам в долларах и евро (при пролонгации вклада) — до 5% и 4% годовых соответственно.

Кроме того, банк "Открытие" повысил максимальную ставку по накопительному счёту "Моя копилка" в рублях до 11% годовых. Получить по накопительному счету максимальную доходность клиенты могут при подключении опции повышения процентов за счет бонусных рублей. Сделать это можно в один клик, нажав в разделе программы лояльности МАКС в мобильном или интернет-банке "Повысить ставку". Базовая ставка по накопительному счету установлена на уровне 10% годовых.

Также повышены ставки по накопительным счетам в долларах до 4% годовых и в евро до 3% годовых.

Одновременно с этим банк снизил минимальный порог остатка по счету, на который проценты начисляются по указанной ставке, с 10 тысяч рублей до 100 рублей (или эквивалента в валюте).

Более подробно ознакомиться с условиями по вкладам и накопительным счетам можно в разделе "Тарифы и документы" на сайте банка.

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Теги:
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