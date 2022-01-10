Парковку и стоянку ограничат на участке пл. Комсомольской в Нижнем Новгороде с 24 марта Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Парковку и стоянку ограничат на участке площади Комсомольской в Нижнем Новгороде с 24 марта. Об этом сообщили в городском дептрансе

Согласно информации, по обращениям граждан с 24 марта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на спуске от пл. Комсомольской до ул. Молитовской.

В департаменте пояснили, что припаркованные в этом месте большегрузные автомобили заужают проезжую часть, ширина которой составляет 7 метров. Запрет остановки позволит увеличить пропускную способность дороги и обеспечит безопасность дорожного движения

Ранее сообщалось, что запрет парковки с 22 введут на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде.