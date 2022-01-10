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Общество

Запрет парковки введут на улицах Героя Попова и Баумана в Нижнем Новгороде с 22 марта

01 марта 2022 17:38  [48] Общество
Схема транспортных ограничений

Схема транспортных ограничений

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Ленинском районе Нижнего Новгорода с 22 марта планируется ввести запрет на остановку и стоянку транспортных средств на участках улиц Героя Попова и Баумана. Об этом сообщили в городском дептрансе.

В частности, запрет будет действовать на правую сторону по ходу движения транспорта от улицы Памирской до улицы Новикова-Прибоя.

Как пояснили в департаменте, изменения в организации дорожного движения вводятся для увеличения пропускной способности указанных участков улиц и обеспечения безопасности дорожного движения.

Напомним, что с 22 февраля действует запрет на парковку на тех же участках, только по другой стороне.

Ранее сообщалось, что перед въездом на Мызинский мост, на улице Героя Попова, введено одностороннее движение.

Напомним, запрет на парковку автомобилей на улицах центра Нижнего Новгорода продлён до 15 марта.

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Теги:
движение Парковка Транспорт
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