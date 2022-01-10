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Происшествия

Более 300 человек пострадало в ДТП в Нижнем Новгороде с начала 2022 года

02 марта 2022 16:49  [106] Происшествия

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

На дорогах Нижнего Новгороде с начала 2022 года сотрудники Госавтоинспекции зарегистрировали 260 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. Об этом рассказали в отделении по пропаганде БДД нижегородской ГИБДД.

Согласно информации, за два прошедших месяца 315 человек получили ранения различной степени тяжести, причём 27 из пострадавших - дети. Кроме того, в результате автоаварий погибли четыре человека.

В частности, в Советском районе Нижнего Новгорода произошло 44 ДТП в которых пострадали 59 человек. В ГИБДД отметили, что показатель увеличился почти вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Основными причинами автоаварий по вине водителей стали: нарушение правил проезда пешеходного перехода (38), игнорирование сигналов светофора (34), несоответствие скорости дорожным условиям (29), выезд на полосу встречного движения с разворотом, поворотом налево или объездом препятствия (25), несоблюдение дистанции (25).

Только одна десятая часть всех дорожных происшествий произошла по вине пешеходов. Тем не менее, за два месяца 25 человек оказались под колёсами транспортных средств, один из них погиб.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде за весь 2021 год произошло более 1 800 ДТП с пострадавшими.

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Теги:
ГИБДД Дороги ПДД
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