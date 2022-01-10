Ввынужденные переселенцы из ДНР приняли участие в акции "День в музее" Общество

Фото: Ольга Горшкова

Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "День в музее" для поддержки людей, эвакуированных из ДНР. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках данной акции специальные программы для жителей Донбасса подготовили НГИАМЗ, НГХМ, Русский музей фотографии, музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино", Литературный музей А.М. Горького, Музейно-выставочный центр "Микула".

Первые экскурсии прошли 2 марта в филиалах НГИАМЗ - Усадьбе Рукавишникова, Техническом музее, историческом парке "Россия – моя история", а также в Доме Сироткина НГХМ и Музее-квартире А.М. Горького.

Как рассказали организаторы, программа рассчитана на целый день пребывания и предполагает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для детей из семей эвакуированных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что региональное Минкультуры совместно с департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области специально для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разработали буклет с информацией о местных достопримечательностях. В нём размещена афиша мероприятий, указаны контакты музеев, театров и библиотек, расположенных в Нижнем Новгороде и области.