Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2022 19:40  [66] Гранты Российского научного фонда присуждены 15 проектам нижегородских учёных
02 марта 2022 19:23  [70] Нижегородцы могут принять участие в кадрово-образовательном проекте "ПолитСтартап"
02 марта 2022 19:09  [78] Ввынужденные переселенцы из ДНР приняли участие в акции "День в музее"
02 марта 2022 18:52  [98] Ямочный ремонт стартовал на дорогах общего пользования в Нижегородской области
02 марта 2022 18:39  [89] Юрий Станкевич возглавил новый федеральный проект "Зеленая экономика" партии "Единая Россия"
02 марта 2022 18:36  [104] Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях
02 марта 2022 18:29  [158] Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте"
02 марта 2022 18:15  [198] Диспансеризация возобновилась в Нижегородской области
02 марта 2022 17:48  [139] Правительство РФ субсидирует выданные в 2021 году льготные кредиты для бизнеса на 6,2 млрд рублей
02 марта 2022 17:16  [141] Правительство РФ выделило 500 млн рублей на компенсацию расходов бизнеса по использованию СБП
Общество

Ввынужденные переселенцы из ДНР приняли участие в акции "День в музее"

02 марта 2022 19:09  [78] Общество

Фото: Ольга Горшкова

Нижегородская область присоединилась к Всероссийской акции "День в музее" для поддержки людей, эвакуированных из ДНР. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В рамках данной акции специальные программы для жителей Донбасса подготовили НГИАМЗ, НГХМ, Русский музей фотографии, музей-заповедник А.С.Пушкина "Болдино", Литературный музей А.М. Горького, Музейно-выставочный центр "Микула".

Первые экскурсии прошли 2 марта в филиалах НГИАМЗ - Усадьбе Рукавишникова, Техническом музее, историческом парке "Россия – моя история", а также в Доме Сироткина НГХМ и Музее-квартире А.М. Горького.

Как рассказали организаторы, программа рассчитана на целый день пребывания и предполагает проведение экскурсий, мастер-классов и других культурно-просветительских мероприятий для детей из семей эвакуированных жителей Донбасса.

Ранее сообщалось, что региональное Минкультуры совместно с департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области специально для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разработали буклет с информацией о местных достопримечательностях. В нём размещена афиша мероприятий, указаны контакты музеев, театров и библиотек, расположенных в Нижнем Новгороде и области.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ДНР Экскурсия
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph