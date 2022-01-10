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Культура и отдых

Культурный досуг организован для эвакуированных в Нижегородскую область жителей ЛНР и ДНР

01 марта 2022 16:35  [1] Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Региональное Минкультуры совместно с департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области специально для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разработали буклет с информацией о местных достопримечательностях.

Как рассказали в областном правительстве, в этих буклетах также размещена афиша мероприятий, которые можно посетить - как самостоятельно, так и централизованно.

Так, в буклете указаны контакты музеев, театров и библиотек, расположенных в Нижнем Новгороде и области. В него включена информация о 93 учреждениях культуры и более чем 500 мероприятиях.

Помимо этого, в каталоге есть и другая полезная информация: номера телефонов экстренных и социальных служб Нижегородской области.

Буклеты уже передали в места временного размещения жителей ЛНР и ДНР.

В правительстве рассказали, что несколько групп уже посетили Нижегородский кремль, театр кукол и Дивеево.

Ранее сообщалось, что эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах. Также в регионе завершается работа по оформлению необходимых документов для приёма в детские сады, школы и колледжи.

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Теги:
ДНР Музеи Театры
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