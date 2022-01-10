Культурный досуг организован для эвакуированных в Нижегородскую область жителей ЛНР и ДНР

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Региональное Минкультуры совместно с департаментом развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области специально для эвакуированных жителей ЛНР и ДНР разработали буклет с информацией о местных достопримечательностях.
Как рассказали в областном правительстве, в этих буклетах также размещена афиша мероприятий, которые можно посетить - как самостоятельно, так и централизованно.
Так, в буклете указаны контакты музеев, театров и библиотек, расположенных в Нижнем Новгороде и области. В него включена информация о 93 учреждениях культуры и более чем 500 мероприятиях.
Помимо этого, в каталоге есть и другая полезная информация: номера телефонов экстренных и социальных служб Нижегородской области.
Буклеты уже передали в места временного размещения жителей ЛНР и ДНР.
В правительстве рассказали, что несколько групп уже посетили Нижегородский кремль, театр кукол и Дивеево.
Ранее сообщалось, что эвакуированные из Донбасса дети на этой неделе сядут за парты в нижегородских школах. Также в регионе завершается работа по оформлению необходимых документов для приёма в детские сады, школы и колледжи.
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