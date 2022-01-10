Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Об этом он сообщил на своей странице в другой социальной сети - Instagram.
По словам главы региона, он открыл страницу в другой соцсети, чтобы оставаться на связи с жителями региона.
"Делиться информацией буду в формате постов и сториз, отвечать на личные сообщения", - написал Глеб Никитин.
Его страница доступна по ссылке.
Напомним, что в этот же день свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте" открыл и глава города Юрий Шалабаев.
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