Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
02 марта 2022 20:39  [98] Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте"
02 марта 2022 19:58  [90] Первое в Нижнем Новгороде отделение по паралимпийскому голболу откроется по поручению Юрия Шалабаева
02 марта 2022 19:40  [121] Гранты Российского научного фонда присуждены 15 проектам нижегородских учёных
02 марта 2022 19:23  [106] Нижегородцы могут принять участие в кадрово-образовательном проекте "ПолитСтартап"
02 марта 2022 19:09  [110] Ввынужденные переселенцы из ДНР приняли участие в акции "День в музее"
02 марта 2022 18:52  [134] Ямочный ремонт стартовал на дорогах общего пользования в Нижегородской области
02 марта 2022 18:39  [121] Юрий Станкевич возглавил новый федеральный проект "Зеленая экономика" партии "Единая Россия"
02 марта 2022 18:36  [139] Недостроенные здания разрешат использовать в концессионных соглашениях
02 марта 2022 18:29  [227] Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте"
02 марта 2022 18:15  [241] Диспансеризация возобновилась в Нижегородской области
Общество

Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте"

02 марта 2022 20:39  [98] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Об этом он сообщил на своей странице в другой социальной сети - Instagram.

По словам главы региона, он открыл страницу в другой соцсети, чтобы оставаться на связи с жителями региона.

"Делиться информацией буду в формате постов и сториз, отвечать на личные сообщения", - написал Глеб Никитин.

Его страница доступна по ссылке.

Напомним, что в этот же день свой аккаунт в соцсети "ВКонтакте" открыл и глава города Юрий Шалабаев.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Глеб Никитин Правительство Нижегородской области
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph