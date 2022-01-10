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Общество

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте"

02 марта 2022 18:29  [152] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте". Об этом он сообщил на своей странице в другой социальной сети - Instagram.

Градоначальник отметил, создание личной страницы дает возможность максимально эффективно использовать все возможности этой социальной сети.

"Моя страница открыта. Нижегородцы могут оставлять свои предложения, задавать свои вопросы. Я уверен, что дополнительный канал связи позволит оперативно решать многие возникающие вопросы. Поступающие обращения будут направлены в профильные департаменты и взяты на личный контроль", - написал Юрий Шалабаев.

Адрес его страницы: vk.com/yuriy_shalabaev

Также мэр напомнил, что у администрации Нижнего Новгорода есть официальный паблик во "ВКонтакте" - Мэрия Нижнего Новгорода.

Напомним, более 900 аккаунтов государственных органов власти представлено в Нижегородской области во всех популярных социальных сетях. 

Ранее сообщалось, что правительственная комиссия по определению перечня отечественных социально значимых информационных ресурсов внесла портал Госуслуг и социальную сеть "ВКонтакте" в список социально значимых сайтов.  Это значит, что они будут доступны даже при нулевом балансе.

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Теги:
Социальные сети Юрий Шалабаев
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