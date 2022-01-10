Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Бизнес
03 марта 2022 10:31  [77] Банк "Открытие" запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой
02 марта 2022 17:37  [247] Арт-резиденция "Выкса" объявила состав участников на 2022 год
02 марта 2022 16:23  [289] "Ростелеком" и координационный центр доменов .RU/.РФ приглашают принять участие в семейном ИТ-марафоне
02 марта 2022 15:55  [530] Владимир Путин подписал указ о новых льготах для IT-компаний из России
02 марта 2022 15:38  [269] "Лукойл" помогает учреждениям культуры
02 марта 2022 14:56  [299] ОМК запустила новую линию нанесения антикоррозионных покрытий на ж/д колеса
02 марта 2022 13:49  [403] ПСБ предложил клиентам сберегательные продукты с доходностью до 24% годовых 
02 марта 2022 12:46  [307] ВТБ повышает ставки по всей линейке депозитов для предпринимателей
02 марта 2022 11:57  [349] Банк "Открытие" повысил доходность по рублевым и валютным сберегательным продуктам
02 марта 2022 11:10  [320] ВТБ повышает ставки по вкладам и накопительным счетам до 21%
Бизнес

Банк "Открытие" запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой

03 марта 2022 10:31  [77] Бизнес

Фото: пресс-служба компании

Банк "Открытие" запустил новый накопительный счет с повышенной ставкой. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Согласно информации, банк предлагает новый рублевый накопительный счет "Копилка" со ставкой 20% годовых для всех категорий клиентов.

Проценты по новому накопительному счету начисляются ежедневно. Такой порядок начисления особенно актуален в условиях повышенной волатильности рынка и позволит клиентам оперативно принимать решение о пополнении счета или снятии с него денежных средств. Выплата процентов на "Копилку" будет производиться ежемесячно.

Минимальный остаток, а также суммы пополнений и снятий по счету не ограничены.

Накопительный счет "Копилка" можно открыть как в офисах банка, так и удаленно — в интернет-банке и мобильном приложении "Открытия".

Более подробно ознакомиться с условиями по новому накопительному счету можно в отделениях или при обращении в контакт-центр банка.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Банки
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph