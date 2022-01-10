Корпорация развития Нижегородской области создала горячую линию по поддержке инвесторов

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Корпорация развития Нижегородской области собирает информацию от инвесторов о ситуации с реализацией проектов в регионе. Об этом рассказали в региональном правительстве.
В частности, специалисты обзванивают инвесторов, чтобы максимально оперативно выявить все проблемные точки и понять, кому необходима помощь в сложившейся обстановке.
Кроме того, сообщить о вопросах, возникших в ходе реализации инвестпроектов, представители бизнеса могут по телефону горячей линии поддержки инвесторов: 8 (800) 350-12-52.
Обратиться можно и к инвестиционным уполномоченным от муниципалитетов. Список инвестиционных уполномоченных с контактами размещён по ссылке.
Напомним, при правительстве Нижегородской области создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.
Ранее сообщалось, что в 2022 году в Нижегородской области планируется завершить реализацию около 40 крупных инвестиционных проектов с общим объёмом инвестиций более 200 млрд рублей.
СПРАВКА:
Корпорация развития Нижегородской области создана по поручению губернатора Глеба Никитина для комфортной работы инвесторов. Корпорация содействует реализации проектов на всех стадиях: предоставляя информацию о регионе и возможных мерах поддержки, осматривает инвестплощадки и курирует ввод объекта в эксплуатацию. Корпорация принимает на себя обязательства по взаимодействию с органами исполнительной власти, местного самоуправления, субъектами естественных монополий и иными организациями.
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