Сергей Малов дал рекомендации находящимся за рубежом россиянам Общество

Сергей Малов Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал НИА "Нижний Новгород" о том, как российские граждане, находящиеся за рубежом, могут вернуться в Россию.

"В связи с закрытием воздушных границ рекомендую российским гражданам, находящимся за рубежом, рассмотреть альтернативные авиарейсы для возвращения. В настоящий момент можно вернуться через аэропорты третьих стран, таких как Стамбул, Каир, Дубай, Тель-Авив, Абу-Даби, Баку, Белград, Ереван и других", - сказал Сергей Малов.

Кроме того, представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде рассказал о работающих наземных пунктах пропуска.

"Можно рассмотреть маршруты, проходящие через Белоруссию, Финляндию (в том числе поездом "Аллегро") или страны, граничащие с Калининградской областью (Польшу, Литву), а также комбинированные маршруты воздушным/автомобильным/железно-дорожным/паромным транспортом", - сказал Сергей Малов

Также он порекомендовал следить за сообщениями Ростуризма, Росавиации, МИД России и ближайших российских посольств/консульств в СМИ и социальных сетях. Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации могут заполнить специальную форму для обращений на интернет-портале МИД России.

Ранее сообщалось, что Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран.