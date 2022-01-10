Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2022 14:14  [15] Пять автомобилей изъяли у злостных должников по штрафам в Нижегородской области на прошлой неделе
03 марта 2022 14:07  [36] Глеб Никитин поздравил Михаила Мишустина с днем рождения
03 марта 2022 13:54  [78] Сергей Малов дал рекомендации находящимся за рубежом россиянам
03 марта 2022 13:33  [79] Предприятия НХП Нижегородской области представляют свою продукцию в Москве
03 марта 2022 13:11  [91] Работу волонтеров переориентируют на территорию Донецка и Луганска
03 марта 2022 12:57  [290] Предварительный список маршрутов на 2025 год опубликован в Нижнем Новгороде
03 марта 2022 12:37  [105] "Росгосстрах": все туристы за рубежом получают необходимую медицинскую помощь
03 марта 2022 12:26  [123] Более трех тысяч нижегородцев заразились коронавирусом в регионе за сутки
03 марта 2022 12:04  [111] Высокоточную систему автоматической диагностики сердца создали в ННГУ
03 марта 2022 11:40  [460] Жители Нижнего Новгорода поделились своим мнением о российской военной спецоперации на Украине
Общество

Сергей Малов дал рекомендации находящимся за рубежом россиянам

03 марта 2022 13:54  [78] Общество
Сергей Малов

Сергей Малов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Представитель МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов рассказал НИА "Нижний Новгород" о том, как российские граждане, находящиеся за рубежом, могут вернуться в Россию.

"В связи с закрытием воздушных границ рекомендую российским гражданам, находящимся за рубежом, рассмотреть альтернативные авиарейсы для возвращения. В настоящий момент можно вернуться через аэропорты третьих стран, таких как Стамбул, Каир, Дубай, Тель-Авив, Абу-Даби, Баку, Белград, Ереван и других", - сказал Сергей Малов.

Кроме того, представитель МИД РФ в Нижнем Новгороде рассказал о работающих наземных пунктах пропуска.

"Можно рассмотреть маршруты, проходящие через Белоруссию, Финляндию (в том числе поездом "Аллегро") или страны, граничащие с Калининградской областью (Польшу, Литву), а также комбинированные маршруты воздушным/автомобильным/железно-дорожным/паромным транспортом", - сказал Сергей Малов

Также он порекомендовал следить за сообщениями Ростуризма, Росавиации, МИД России и ближайших российских посольств/консульств в СМИ и социальных сетях. Граждане, оказавшиеся в сложной ситуации могут заполнить специальную форму для обращений на интернет-портале МИД России.

Ранее сообщалось, что Ростуризм озвучил список доступных для туризма стран.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Туризм
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph