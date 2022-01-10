Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 3 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Культура и отдых
03 марта 2022 14:46  [102] Новая весенняя программа стартует в квартале Церкви трех святителей
02 марта 2022 13:40  [312] Театр "Вера" приглашает зрителей на читку сказочной пьесы "Падение Ниеншанца"
01 марта 2022 16:35  [457] Культурный досуг организован для эвакуированных в Нижегородскую область жителей ЛНР и ДНР
01 марта 2022 12:00  [425] Зоопарк "Лимпомпо" предоставит женщинам трехдневную скидку в честь 8 марта
28 февраля 2022 08:38  [502] Моноспектакль Евгения Гришковца "Как я съел собаку" состоится в Дзержинске 2 марта
27 февраля 2022 11:13  [845] Группа "Кватро" даст концерт в Нижнем Новгороде 9 марта
26 февраля 2022 09:34  [1061] Спектакль "Чужих мужей не бывает" покажут в Нижнем Новгороде 7 марта
25 февраля 2022 14:30  [873] Евгений Гришковец даст монолог-концерт в Нижнем Новгороде 1 марта
25 февраля 2022 13:45  [1917] Концертный зал и галерею в пакгаузах на Стрелке планируется открыть летом 2022 года
25 февраля 2022 11:49  [815] Осенью в Нижнем Новгороде вновь будет организован автокинотеатр
Культура и отдых

Новая весенняя программа стартует в квартале Церкви трех святителей

03 марта 2022 14:46  [102] Культура и отдых

Фото: Илья Большаков

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая весенняя программа стартует в квартале Церкви трех святителей. Об этом сообщили организаторы – "Заповедные кварталы", обособленное подразделение АНО "Асирис".

Согласно информации,  6 марта, в последний день масленичной недели, в квартале улиц Новая-Короленко-Славянская пройдет серия льготных экскурсий.

Также для взрослых и детей подготовлена интерактивная программа. Экскурсии проходить каждый полчаса с 13:00 до 16:00. Их участники откроют историю города с новых сторон, а также попробуют блины с чаем из самовара.

Ознакомиться с полным списком экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте.

Ранее сообщалось, что подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей уже началась.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph