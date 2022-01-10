Новая весенняя программа стартует в квартале Церкви трех святителей Культура и отдых

Фото: Илья Большаков

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Новая весенняя программа стартует в квартале Церкви трех святителей. Об этом сообщили организаторы – "Заповедные кварталы", обособленное подразделение АНО "Асирис".

Согласно информации, 6 марта, в последний день масленичной недели, в квартале улиц Новая-Короленко-Славянская пройдет серия льготных экскурсий.

Также для взрослых и детей подготовлена интерактивная программа. Экскурсии проходить каждый полчаса с 13:00 до 16:00. Их участники откроют историю города с новых сторон, а также попробуют блины с чаем из самовара.

Ознакомиться с полным списком экскурсий и зарегистрироваться на них можно на сайте.

Ранее сообщалось, что подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей уже началась.