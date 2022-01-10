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Общество

Подготовку к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей начали в Нижнем Новгороде

15 февраля 2022 14:47  [33] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде началась подготовка к благоустройству квартала Церкви трёх Святителей. Об этом сообщили в администрации Нижегородского района.

В частности, состоялось выездное совещание, в котором приняли участие глава районной администрации Илья Лагутин, представители Института развития городской среды Нижегородской области АНО "АСИРИС", "Том Сойер Фест" и АНО "Заповедные кварталы". Они проверили улицы Короленко, Славянскую, Студёную и обсудили комплексную концепцию по благоустройству и развитию данного района.

Участники встречи обсудили вопросы о размещении рекламных конструкций, установке информационных адресных табличек и указателей на домах, а также стопмобилей, дополнительных контейнерных площадок. В планах администрации - разбить новые цветники и газоны.

Илья Лагутин отметил, что были зафиксированы нарушения по содержанию территории. В частности, вандализм в виде несанкционированных граффити на благоустроенных городских объектах. Также были выявлены замечания по гарантийным и эксплуатационным случаям.

"От этого никто не застрахован, ведь объекты создаются, чтобы ими пользоваться. Важно своевременно зафиксировать проблему и оперативно её решить", – заявил глава администрации Нижегородского района.

Лагутин также рассказал, что в рамках подготовки к 800-летию Нижнего Новгорода была проведена работа по "перезапуску" заповедного квартала: ямочный ремонт, демонтаж старых сараев, высадка новых зелёных насаждений.

"Историческое место оживилось, наполнилась активной событийной программой. И сейчас главная задача – не останавливаться на достигнутом. Наше внимание направлено на комплексное развитие квартала Церкви трёх Святителей вместе с бережным сохранением его исторического облика", – поделился глава райадминистрации.

Ранее сообщалось, что объекты культурного наследия в историческом квартале Церкви трёх Святителей будет отреставрированы. Речь идёт о расселённых домах №18 и №40 по ул.Короленко и доме №3 по ул.Славянской. На проектной сессии в начале февраля были представлены идеи их использования - чтобы наполнить квартал творческой жизнью и сформировать экономическую модель таким образом, чтобы квартал сам себя содержал и развивался.

Напомним, обновлённый квартал Церкви трёх Святителей открылся для посещения в Нижнем Новгороде накануне 800-летнего юбилея. В результате было создано уникальное пространство, где можно ощутить "обаяние старого Нижнего".

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Теги:
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