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Общество

Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске

03 марта 2022 15:29  [56] Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, общая протяженность водопровода от Тепловского водозабора до Пырских двориков составит около 8 км. На строительство было выделено более 500 млн рублей из средств Нового банка развития БРИКС. По контракту объект должен быть сдан в 2023 году.

Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов отметил, что строительство водопровода к поселку Пыра и до Пырских двориков для городского округа является одним из самых долгожданных проектов. Также он отметил, что вся рабочая документация по данному объекту согласована, и в ближайшие дни рабочие приступят к земельным работам.

По словам руководителя проекта  ООО "ССР" Ильи Савченко, кроме прокладки самого трубопровода, параллельно будут построены две водонапорные и две насосные станции, а также два резервуара чистой воды.

Напомним, что в Дзержинске началась масштабная реконструкция системы водоснабжения.

Ранее в поселке Пыра был построен первый участок газопровода.

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Теги:
водопровод Дзержинск
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