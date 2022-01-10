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Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске. Об этом сообщает администрация города.
Согласно информации, общая протяженность водопровода от Тепловского водозабора до Пырских двориков составит около 8 км. На строительство было выделено более 500 млн рублей из средств Нового банка развития БРИКС. По контракту объект должен быть сдан в 2023 году.
Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов отметил, что строительство водопровода к поселку Пыра и до Пырских двориков для городского округа является одним из самых долгожданных проектов. Также он отметил, что вся рабочая документация по данному объекту согласована, и в ближайшие дни рабочие приступят к земельным работам.
По словам руководителя проекта ООО "ССР" Ильи Савченко, кроме прокладки самого трубопровода, параллельно будут построены две водонапорные и две насосные станции, а также два резервуара чистой воды.
Напомним, что в Дзержинске началась масштабная реконструкция системы водоснабжения.
Ранее в поселке Пыра был построен первый участок газопровода.
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