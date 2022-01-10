Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске Общество

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске. Об этом сообщает администрация города.

Согласно информации, общая протяженность водопровода от Тепловского водозабора до Пырских двориков составит около 8 км. На строительство было выделено более 500 млн рублей из средств Нового банка развития БРИКС. По контракту объект должен быть сдан в 2023 году.

Заместитель главы Дзержинска Денис Дергунов отметил, что строительство водопровода к поселку Пыра и до Пырских двориков для городского округа является одним из самых долгожданных проектов. Также он отметил, что вся рабочая документация по данному объекту согласована, и в ближайшие дни рабочие приступят к земельным работам.

По словам руководителя проекта ООО "ССР" Ильи Савченко, кроме прокладки самого трубопровода, параллельно будут построены две водонапорные и две насосные станции, а также два резервуара чистой воды.

Напомним, что в Дзержинске началась масштабная реконструкция системы водоснабжения.

Ранее в поселке Пыра был построен первый участок газопровода.