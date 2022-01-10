Врачи ковидного госпиталя спасли нижегородца с поражением 100% лёгких Общество

Фото: соцсети Давида Мелик-Гусейнова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Пациента с поражением 100% дыхательного органа спасли медики нижегородского ковидного госпиталя. Об этом рассказал министр здравоохранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Попавшего в больницу мужчину подключили к аппарату ИВЛ, где он провёл две недели. Компьютерная томография лёгких показала 100% поражения. Медики не опустили руки и перевели пациента на экстракорпоральную мембранную оксигенацию. В течение 15 последующих дней Владимир при поддержке реаниматологов боролся за свою жизнь.

Медики сообщили, что в итоге ситуация стабилизировалась, и пациента планируют перевести на реабилитацию: "Стабилен, кушает, активен... Мотивирован, общается, читает книжки".

Глава Минздрава приехал лично узнать о состоянии больного со слов лечащего врача.

"Мы долго стояли перед стеклом реанимационной палаты, слушая друг друга. А Владимир тем временем, лёжа в кровати, уже в сознании тщательно рассматривал свои руки. Было ощущение, будто он смотрит на них в первый раз. Это вызывало у всех искреннюю улыбку. Это и есть профессиональное удовлетворение", - поделился Мелик-Гусейнов.

"Без претензии на лавры и фанфары медики выполнили свою работу, как и сотни тысяч раз до этого дня. Они не ангелы и не учились в школе волшебников. А значит, радость от победы ещё более ценная", - отметил глава областного Минздрава.

Напомним, новый инфекционный корпус площадью 7 тысяч кв.м на территории нижегородской больницы №23 в Автозаводском районе открыли в августе 2020 года. "Сейчас это зрелая команда, показывающая "высший пилотаж" - госпиталь экспертного уровня", - сказал Давид Мелик-Гусейнов.