Новый корпус нижегородской больницы № 23 осмотрели Михаил Мурашко и Глеб Никитин Общество

Фото: Кирилл Мартынов

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко, который находится с визитом в Нижегородской области, и губернатор региона Глеб Никитин осмотрели новый инфекционный корпус на территории нижегородской больницы №23 в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Общая площадь нового инфекционного корпуса составляет почти 7 тысяч кв.м. Он рассчитан на 120 коек, 20 их которых – реанимационные. Есть и детская реанимационная, оснащенная всем необходимым оборудованием. В режиме чрезвычайной ситуации коечный фонд можно увеличить до 210.

Для оснащения корпуса приобретено современное рентгеновское, ультразвуковое и эндоскопическое оборудование, компьютерный томограф, аппараты ИВЛ и многое другое. Кроме того, на территории лечебного учреждения смонтирована современная станция медицинских газов. Предусмотрено подведение кислорода до каждой койки.

"Это практически полностью боксированное учреждение, и оно разделено на секции. Это позволяет нам работать в периоды, когда идет циркуляция различных возбудителей. Можно организовать работу учреждения таким образом, чтобы эти потоки не перекрещивались и не происходило внутрибольничного заражения. Глеб Сергеевич, понимая ответственность в этот период, стал одним из первых губернаторов, которые проявили ответственность за жителей региона. Сформировать за короткий промежуток времени столь значимый объект для региона, его полностью запустить – это, на мой взгляд, очень важный, хороший поступок", - отметил Михаил Мурашко.

Напомним, капсулу с посланием к будущим поколениям в основание нового инфекционного корпуса Глеб Никитин заложил 9 мая этого года.

"Сейчас 1 августа. 9 мая мы заложили камень в строительство корпуса. Сроки, в которые было возведено здание и в которые здесь установили оборудование, беспрецедентные. Даже не учитывая особенности текущего периода, это было бы очень значимым событием для нижегородской медицины. Новых больниц, я имею ввиду, новых объектов в полном объеме, у нас не строилось несколько десятилетий. Сюда будем после коронавируса маршрутизировать пациентов, в том числе из районов Нижегородской области. Потребность Нижнего Новгорода больница в полной мере удовлетворяет", - добавил Глеб Никитин.

В рамках визита они пообщались с врачами, прошли по территории лечебного учреждения, зашли в палаты, реанимационное отделение и оценили оснащение корпуса.

"Это просто подвиг строителей – создать в такие короткие сроки функциональный и современный госпиталь", - сказала главный врач больницы №23 Наталья Солощенко.

Главврач также добавила, что персонал для работы в новом корпусе уже набран, специалисты готовы принять первых пациентов.

В рамках визита Михаила Мурашко в Нижегородской области также прошла церемония передачи центральным районным больницам новых автомобилей скорой помощи.