Фото:
Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Согласно информации, мэр провел инспекцию районов верхней части города, во время которой поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.
По его словам, установившаяся в городе погода уже позволяет проводить определённые работы по благоустройству. Так, будет проводиться прометание дорог и очистка прибордюрных полос от пыли и грязи. Кроме того, будут приведены в порядок опоры освещения, светофорные объекты, ограждения вдоль дорог и остановочные павильоны.
Глава города отметил проблему надписей на фасадах зданий в Нижегородском районе, а также неудовлетворительное состояние дорожных знаков, световых опор, остановочных павильонов и урн в соседнем Советском районе. Юрий Шалабаев поручил главам районов вести мониторинг этих объектов.
Глава Приокского района Михаил Шатилов отчитался, что состояние благоустроенных в прошлом году по нацпроекту "Жильё и городская среда" общественных пространств было на контроле у районной администрации весь зимний период, и в настоящее время там уже стартовала подготовка к весенне-летнему сезону.
Ранее Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+