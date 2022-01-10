Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
03 марта 2022 17:06  [40] Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону
03 марта 2022 16:52  [58] Врачи ковидного госпиталя спасли нижегородца с поражением 100% лёгких
03 марта 2022 16:32  [118] Масленичные гуляния не будут проводиться в Нижнем Новгороде
03 марта 2022 16:16  [123] Соломон Апоян прокомментировал решение международной сети онкологов о прекращении сотрудничества с Россией
03 марта 2022 15:29  [120] Строительство водопровода к поселку Пыра началось в Дзержинске
03 марта 2022 15:19  [360] Глеб Никитин внес новые изменения в указ о режиме повышенной готовности в Нижегородской области
03 марта 2022 14:14  [134] Пять автомобилей изъяли у злостных должников по штрафам в Нижегородской области на прошлой неделе
03 марта 2022 14:07  [129] Глеб Никитин поздравил Михаила Мишустина с днем рождения
03 марта 2022 13:54  [304] Сергей Малов дал рекомендации находящимся за рубежом россиянам
03 марта 2022 13:33  [138] Предприятия НХП Нижегородской области представляют свою продукцию в Москве
Общество

Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону

03 марта 2022 17:06  [40] Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, мэр провел инспекцию районов верхней части города, во время которой поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.

По его словам, установившаяся в городе погода уже позволяет проводить определённые работы по благоустройству. Так, будет проводиться прометание дорог и очистка прибордюрных полос от пыли и грязи. Кроме того, будут приведены в порядок опоры освещения, светофорные объекты, ограждения вдоль дорог и остановочные павильоны.

Глава города отметил проблему надписей на фасадах зданий в Нижегородском районе, а также неудовлетворительное состояние дорожных знаков, световых опор, остановочных павильонов и урн в соседнем Советском районе. Юрий Шалабаев поручил главам районов вести мониторинг этих объектов.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отчитался, что состояние благоустроенных в прошлом году по нацпроекту "Жильё и городская среда" общественных пространств было на контроле у районной администрации весь зимний период, и в настоящее время там уже стартовала подготовка к весенне-летнему сезону.

Ранее Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Городское хозяйство
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph