Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Согласно информации, мэр провел инспекцию районов верхней части города, во время которой поручил главам районов начать подготовку территорий к весенне-летнему сезону, не дожидаясь ежегодного месячника по благоустройству.

По его словам, установившаяся в городе погода уже позволяет проводить определённые работы по благоустройству. Так, будет проводиться прометание дорог и очистка прибордюрных полос от пыли и грязи. Кроме того, будут приведены в порядок опоры освещения, светофорные объекты, ограждения вдоль дорог и остановочные павильоны.

Глава города отметил проблему надписей на фасадах зданий в Нижегородском районе, а также неудовлетворительное состояние дорожных знаков, световых опор, остановочных павильонов и урн в соседнем Советском районе. Юрий Шалабаев поручил главам районов вести мониторинг этих объектов.

Глава Приокского района Михаил Шатилов отчитался, что состояние благоустроенных в прошлом году по нацпроекту "Жильё и городская среда" общественных пространств было на контроле у районной администрации весь зимний период, и в настоящее время там уже стартовала подготовка к весенне-летнему сезону.

Ранее Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры.