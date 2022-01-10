Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Юрий Шалабаев поручил начать ремонт дорог в районах Нижнего Новгорода после наступления плюсовой температуры. Об этом глава города сообщил в социальных сетях.

Согласно информации, в настоящее время обследуются основные и второстепенные городские дороги для выявления того, какой объем локального ремонта предстоит сделать в этом году.

По словам Юрия Шалабаева, приоритет будет отдаваться "ямочному ремонту" автомобильных дорог с высокой интенсивностью дорожного движения и наличием маршрутов общественного городского транспорта.

Администрация Нижегородского района сообщила, что только этой весной планируется отремонтировать более 5 тыс. кв.м. дорог.

В Приокском районе планируется сделать порядка 2 200 кв.м. дорожного покрытия.

Работы по ремонту автомобильных дорог пройдут во всех районах Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что дороги к школам и детсадам отремонтируют в Нижнем Новгороде в рамках нацпроекта. Кроме того, будут приведены в порядок дороги, ведущие к медучреждениям.