Парковку запретят на улице Ижорской в Нижнем Новгороде с 24 марта Общество

Фото: ЦОДД

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижнем Новгороде с 24 марта будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств на участке улицы Ижорской. Об этом сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства городской администрации.

В частности, ограничения будут действовать около дома №25. Данные меры вводятся для увеличения пропускной способности дороги и обеспечения безопасности дорожного движения.

Как добавили в ЦОДД, автомобили, припаркованные в зоне действия запрещающего знака, будут перемещаться на охраняемую стоянку.

Напомним, также с 24 марта парковку и стоянку ограничат на участке площади Комсомольской в Нижнем Новгороде.

Кроме того, на улицах Героя Попова и Баумана в Ленинском районе с 22 марта введут запрет на стоянку и парковку автомобилей. Так, на протяжении всей дороги от ул. Новикова-Прибоя до Памирской запрет будет действовать по обеим сторонам проезжей части.