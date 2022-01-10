Первое заседание оперштаба по предотвращению негативных явлений в бизнесе прошло в Нижегородской области Экономика

Андрей Саносян Фото: Юлия Горшкова

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В Нижегородской области 3 марта состоялось первое заседание оперативного штаба по предотвращению негативных явлений в реальном секторе экономики и предпринимательстве. Об этом сообщили в региональном правительстве.

В заседании, которое прошло под председательством замгубернатора Андрея Саносяна, приняли участие глава регионального Минпрома Максим Черкасов, уполномоченный по правам предпринимателей Павел Солодкий, а также представители органов исполнительной власти, деловых объединений и крупных банков.

Андрей Саносян отметил, что первоочередная задача на сегодняшний день – собрать воедино имеющуюся информацию, обсудить направления, по которым ведётся работа, и наметить план действий.

Так, основные вопросы на заседании касались импортозамещения, смены поставщиков сырья и комплектующих, кредитных обязательств, логистики и занятости населения.

Саносян добавил, что ежедневно проводятся отраслевые встречи с представителями регионального бизнеса - рестораторами, представителями IT-отрасли и промышленниками.

Власти на региональном уровне готовы расширять и изменять существующие виды поддержки, а также внедрять новые инструменты.

"Но по многим вопросам нужны системные решения на федеральном уровне. Так, уже были озвучены меры поддержки для сферы IT. Всю информацию будем оперативно доводить до бизнеса", - сказал замгубернатора и добавил, что заседания оперштаба будут проводиться регулярно в различном составе.

Напомним, при правительстве Нижегородской области создан штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.