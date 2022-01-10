Корпуса "Школы 800" в Нижнем откроются к 1 сентября 2022 года
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
Билеты в кино можно купить по "Пушкинской карте"
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 4 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Общество
04 марта 2022 11:01  [470] Семьи нижегородцев, погибших в военной спецоперации на Украине, получат по 2 млн рублей
04 марта 2022 10:23  [102] Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12
04 марта 2022 09:45  [116] Житель Дзержинска оплатил коммунальные долги сразу после ареста автомобиля
03 марта 2022 18:10  [373] Боксер Андрей Сироткин поздравил с днем рождения 11-летнего мальчика из Донбасса
03 марта 2022 17:49  [450] Ольга Носкова: Информационные противники, кроме взращивания русофобии, пытаются посеять панику и дестабилизировать ситуацию
03 марта 2022 17:35  [362] Марат Хуснуллин провёл заседание президиума правительственной комиссии по региональному развитию
03 марта 2022 17:28  [394] Соцсеть "Вконтакте" зафиксировала резкий всплеск аудитории и просмотра контента
03 марта 2022 17:22  [366] Парковку запретят на улице Ижорской в Нижнем Новгороде с 24 марта
03 марта 2022 17:06  [374] Юрий Шалабаев дал поручение начать подготовку районов Нижнего Новгорода к весенне-летнему сезону
03 марта 2022 16:52  [415] Врачи ковидного госпиталя спасли нижегородца с поражением 100% лёгких
Общество

Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12

04 марта 2022 10:23  [102] Общество

Фото: пресс-служба компании

Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, на правом берегу Волги готовится стапельная площадка для надвижки первого пролетного строения мостового перехода.

При этом с левого берега уже надвинуто 133 метра металлоконструкций. Они соединили опоры, которые стоят в береговой части.

Мост через Волгу станет самым протяженным в составе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань — 3362 метра.

Отмечается, что конструкции для монтажа будут перемещать с помощью промышленного козлового крана. Он уже смонтирован на строительной площадке. Одновременно на правом высоком берегу Волги для обеспечения подходов к мосту идет работа по выемки грунта. Уже выполнено – 8341 тыс м3 из 13904 тыс м3.

С левого полого берега предусмотрена насыпь. Для возведения опор моста и монтажа пролетного строения организованы рабочие площадки, с которых идут буровые работы. Опоры моста возводятся от берегов к середине реки, что позволит сохранить судоходство. Высота опор от ростверка на правом берегу будет 44,33 м, с левого – 19,18 м.

Мост через Волгу является частью 8-го этапа М-12. Кроме этого, в Татарстане идет возведение мостов на Меше и Свияге, развязок с региональными дорогами.

СПРАВКА:
Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
м-12
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Спектакль Чужих мужей не бывает
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph