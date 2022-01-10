Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12 Общество

Фото: пресс-служба компании

Стапель готовится для надвижки моста через Волгу в рамках строительства М-12. Об этом сообщили в пресс-службе компании "Автодор".

Согласно информации, на правом берегу Волги готовится стапельная площадка для надвижки первого пролетного строения мостового перехода.

При этом с левого берега уже надвинуто 133 метра металлоконструкций. Они соединили опоры, которые стоят в береговой части.

Мост через Волгу станет самым протяженным в составе М-12 Москва – Нижний Новгород – Казань — 3362 метра.

Отмечается, что конструкции для монтажа будут перемещать с помощью промышленного козлового крана. Он уже смонтирован на строительной площадке. Одновременно на правом высоком берегу Волги для обеспечения подходов к мосту идет работа по выемки грунта. Уже выполнено – 8341 тыс м3 из 13904 тыс м3.

С левого полого берега предусмотрена насыпь. Для возведения опор моста и монтажа пролетного строения организованы рабочие площадки, с которых идут буровые работы. Опоры моста возводятся от берегов к середине реки, что позволит сохранить судоходство. Высота опор от ростверка на правом берегу будет 44,33 м, с левого – 19,18 м.

Мост через Волгу является частью 8-го этапа М-12. Кроме этого, в Татарстане идет возведение мостов на Меше и Свияге, развязок с региональными дорогами.

СПРАВКА:

Трасса М-12 "Москва – Казань" – один из участков международного транспортного маршрута "Европа – Западный Китай", реализуемого в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года.

Дорога объединит четыре агломерации: Московскую, Нижегородскую, Казанскую и Самарско-Тольяттинскую и 17 крупнейших региональных центров, выведет грузовой траффик за пределы населённых пунктов, повысит безопасность дорожного движения.

Проект строительства скоростной дороги М-12 реализуется по поручению президента РФ Владимира Путина № 204 от 07.05.2018 года "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". 10 июля 2020 года председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал старт проекту. Начать эксплуатацию трассы планируется уже в 2024 году.

Строительство трассы осуществляет ДСК "Автобан", зарегистрированная в Москве в октябре 1999 года. Основным видом деятельности компании является строительство автомобильных дорог и автомагистралей.