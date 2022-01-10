Более 500 млн рублей направят на реконструкцию и строительство котельных в Нижнем Новгороде Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Более 500 млн рублей направят на реконструкцию и строительство котельных в Нижнем Новгороде. Об этом стало известно на внеочередном заседании постоянной комиссии городской Думы по городскому хозяйству.

Согласно информации, планируется провести реконструкцию котельных на ул. Углова и Казанском шоссе. Также будет построена новая котельная на ул. Станиславской. На реализацию этих проектов будет выделено 510 млн рублей.

Предполагается, что это позволит снизить затраты на топливо, электроэнергию и эксплуатацию, а также улучшит экологическую обстановку за счет снижения выбросов.

Также директор департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации Нижнего Новгорода Денис Скалкин рассказал о планах по реконструкции коллектора длиною в 2,7 км в Автозаводском районе, что позволит снизить аварийность на сетях водоотведения. Ориентировочная стоимость проекта составляет 267, 3 млн рублей.

Кроме того, "Теплоэнерго" проведет замену тепловых сетей протяженностью 72 км. Стоимость работ оценивается в 2,5 млрд рублей. Также замену трубопроводов на 98 участках протяженностью 85 км в Автозаводском и Ленинском районах проведет АО "Теплосети". Общая стоимость проекта составит 1,6 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что около 2 млрд рублей потребуется на установку ИТП в домах с ржавой водой в Нижнем Новгороде.