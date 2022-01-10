Авиазавод Сокол
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США наложили санкции на нижегородский авиазавод "Сокол". Об этом сообщается в Telegram-канале "РИА Новости" со ссылкой на Минфин США.
Согласно информации, в санкционный список также вошли десятки крупных российских промышленных предприятий, в число которых попал завод "Сокол" в Нижнем Новгороде, производящий самолеты марки "МиГ".
Санкции введены в связи с проведением военной спецоперации РФ на территории Украины.
Ранее сообщалось, что ЕС ввел санкции против Захара Прилепина.
СПРАВКА:
Завод "Сокол" был основан в Нижнем Новгороде в 1932 году. В разные годы предприятие носило разные названия: Завод № 21 им. А.С. Енукидзе ВСНХ, НКТП, Орденоносный завод № 21 им. С. Орджоникидзе НКОП, НКАП, МАП, п/я 200, Горьковский авиационный завод им. С. Орджоникидзе МАП, Р‑6719, Нижегородский государственный авиационный завод (НГАЗ) "Сокол", ОАО "НАЗ "Сокол".
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