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Два новых автомобильных производства запустят в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.
Согласно информации, ООО "Русский экспресс" построит комплекс по переоборудованию автомобилей в Сормовском районе на ул. Коновалова. Объем инвестиций в проект составит 55 млн рублей. За счет этого будет создано 90 рабочих мест.
Также в Автозаводском районе на ул. Зеленхозовской появится производственный корпус по изготовлению автокомпонентов для автомобилей с 8 рабочими местами. Строительство будет вести ООО "Спецмаш - НН". В производство будет инвестировано 20,8 млн рублей.
Ранее сообщалось, что нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей.
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