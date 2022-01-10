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Бизнес

Два новых автомобильных производства запустят в Нижнем Новгороде

04 марта 2022 18:15  [105] Бизнес

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Два новых автомобильных производства запустят в Нижнем Новгороде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в министерстве имущественных и земельных отношений Нижегородской области.

Согласно информации, ООО "Русский экспресс" построит комплекс по переоборудованию автомобилей в Сормовском районе на ул. Коновалова. Объем инвестиций в проект составит 55 млн рублей. За счет этого будет создано 90 рабочих мест.

Также в Автозаводском районе на ул. Зеленхозовской появится производственный корпус по изготовлению автокомпонентов для автомобилей с 8 рабочими местами. Строительство будет вести ООО "Спецмаш - НН". В производство будет инвестировано 20,8 млн рублей.

Ранее сообщалось, что нижегородский мясоперерабатывающий комплекс будет расширен за 4,5 млрд рублей.

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Теги:
Автомобили Производство
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