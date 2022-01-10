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Культура и отдых

Просветительская образовательная программа для школьников стартовала в Нижегородской области

04 марта 2022 18:38  [58] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

Министерство культуры Нижегородской области совместно с региональным Минобром начали реализацию программы для детей 7-13 лет, в рамках которой будет организован цикл бесплатных экскурсий в ведущие музеи региона.

Как пояснили в Минкультуры, программа рассчитана на школьников, которые по возрасту не могут пока получить "Пушкинская карту". Напомним, программа "Пушкинская карта" рассчитана на россиян в возрасте от 14 до 22 лет.

"Цель нашего проекта - знакомство самых юных школьников с учреждениями культуры, особенно с теми, которые были модернизированы в рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода. В результате открылись новые возможности по проведению выставок, и, конечно, все это должны увидеть дети", - рассказала первый заместитель министра культуры Наталья Суханова.

Так, в марте запланировано провести около 30 экскурсий для более чем 500 воспитанников из 13 детских домов Нижегородской области, а также детей из приемных семей.

Первая экскурсия прошла данного цикла на этой неделе. Дети побывали в Доме Сироткина НГХМ, где увидели постоянную экспозицию зарубежного искусства, а также узнали о о картине Константина Маковского "Воззвание Минина".

Кроме Дома Сироткина, экскурсии пройдут в Доме губернатора, НГХМ, Усадьбе Рукавишникова, Техническом музее.

В апреле запланированы мероприятия для воспитанников кадетских корпусов, а затем программа будет расширена на всех школьников Нижегородской области.

В Минкультуры добавили, что в дальнейшем к программе планируется подключить региональные театры.

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Теги:
Выставка Дети Музеи
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