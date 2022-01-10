Владимир Путин
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Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Об этом сообщается на сайте президента РФ.
Согласно информации, президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".
Согласно документу, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишением свободы до 15 лет.
Ранее этот закон был принят Госдумой в третьем чтении, а также одобрен Советом Федерации.
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