Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ Политика

Владимир Путин Фото: Kremlin.ru

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Об этом сообщается на сайте президента РФ.

Согласно информации, президент России подписал Федеральный закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации".

Согласно документу, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишением свободы до 15 лет.

Ранее этот закон был принят Госдумой в третьем чтении, а также одобрен Советом Федерации.