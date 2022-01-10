Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ Политика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Госдума в третьем чтении приняла закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Об этом сообщается на сайте законодательного органа.

Согласно закону, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей. Кроме того, возможно лишение свободы до трех лет.

Для должностных лиц, а также за распространение фейков по мотивам вражды или ненависти к какой-либо социальной группе, лишение свободы может составить до 10 лет. Если правонарушение повлекло тяжкие последствия, то оно будет наказываться лишением свободы от 10 до 15 лет.

Также призывы к введению санкций против РФ повлекут за собой штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до трех лет со штрафом в размере до 200 тысяч рублей.

Напомним, что утром 24 февраля Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Накануне, 21 февраля, он объявил о признании независимости ДНР и ЛНР.