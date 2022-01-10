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Строительство дороги к ЖК "Новая Кузнечиха" оценено более чем в 840 млн рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, подрядчика на строительство дороги от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева выберут 23 марта. Стоимость работ составит 843,8 млн рублей.
Отмечается, что исполнитель должен будет закончить строительство до 1 ноября 2024 года.
Ранее сообщалось, что подрядчика на завершение строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" выберут 14 марта.
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