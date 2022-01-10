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Подрядчика на завершение строительства школы в ЖК "Новая Кузнечиха" выберут 14 марта. Об этом сообщается на сайте госзакупок.
Согласно информации, подрядчик должен будет завершиться строительство школы №36 на 1225 мест в ЖК "Новая Кузнечиха". Стоимость работ оценивается в 844 млн рублей.
Напомним, что контракт с предыдущим подрядчиком был расторгнут 1 февраля за неоднократное нарушения графика работ. Он будет оштрафован.
Ранее сообщалось, что школа в ЖК "Новая Кузнечиха" готова на 11%.
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