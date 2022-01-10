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Общество

Обеспеченность по семенам зерновых культур в Нижегородской области составляет 95%

05 марта 2022 11:02  [96] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Ксения Фурсова

Обеспеченность по семенам зерновых культур в Нижегородской области составляет 95%. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

По его словам, сельхозхозяйства региона уже готовят семенной материал и закупают удобрения.

Так, в настоящее время приобретено более 70% минеральных удобрений от запланированного объема. Идут активные поставки от российских компаний. Обеспеченность по семенам зерновых культур составляет 95%. Подготовка семенного материала также продолжается.

"Подготовка к посевной в Нижегородской области – в завершающей стадии. Все идет в рабочем режиме. В связи с текущей ситуацией усилен контроль и каналы "обратной связи" с производителями", - отметил Глеб Никитин.

Губернатор заметил, что серьезным подспорьем для аграриев является новая техника.

Напомним, что в рамках региональных мер господдержки в 2021 году приобретено 850 единиц техники и оборудования на сумму более 4 млрд рублей. Объем субсидий составил 686 млн рублей. Общий объем закупок благодаря господдержке стал рекордным за последние 10 лет. Также по итогам прошлого года Нижегородская область – лидер по объему поставок сельскохозяйственной техники по программе федерального лизинга. В результате взаимодействия сельскохозяйственных товаропроизводителей с АО "Росагролизинг" в 2021 году одобрены заявки на 282 единицы техники на сумму 1,4 млрд рублей.

Кроме этого, накануне, по поручению губернатора региона, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян провел совещание с аграриями для оценки ситуации в отрасли и совершенствования мер поддержки.

Напомним, что более 150 тысяч га составляет площадь ярового сева в России. Также уже подкормлено 2,4 млн га озимых культур.

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Теги:
АПК Сельское хозяйство
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