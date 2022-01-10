Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал Telegram-канал Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Глава города рассказал, что в канале будут публиковаться новости из жизни города и важная интересная информация.

В первом посте Юрий Шалабаев рассказал о спорте в Нижнем Новгороде. По его словам, в городе более 200 тыс. детей занимаются спортом, а за прошлый год юные нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей во всероссийских первенствах и соревнованиях.

Подписаться на канал можно по ссылке.

Ранее Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте".