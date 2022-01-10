Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев создал Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Глава города рассказал, что в канале будут публиковаться новости из жизни города и важная интересная информация.
В первом посте Юрий Шалабаев рассказал о спорте в Нижнем Новгороде. По его словам, в городе более 200 тыс. детей занимаются спортом, а за прошлый год юные нижегородские спортсмены завоевали 486 медалей во всероссийских первенствах и соревнованиях.
Подписаться на канал можно по ссылке.
Ранее Юрий Шалабаев создал официальный аккаунт в соцсети "ВКонтакте".
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