Запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области". Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.

Согласно информации, новая функция была разработана IT-компанией Lad в партнерстве с Медицинским информационно-аналитическим центром и ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики".

Услугой может воспользоваться любой гражданин, находящийся на территории Нижегородской области.

Для этого необходимо войти в мобильное приложение, зарегистрироваться или авторизоваться в сервисе "Карта жителя Нижегородской области", указав номер СНИЛС. Далее нужно выбрать поликлинику, профиль специалиста и конкретного врача. Медицинская организация по месту жительства определится автоматически. Также можно выбрать общедоступную организацию, например, диагностический центр или специализированную клинику.

После подтверждения записи на электронную почту придет письмо с информацией о приеме. Запись также можно отменить через личный кабинет.

Сообщается, что в реестре врачей собраны все медики региона, принимающие в поликлиниках.

Мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" доступно для пользователей мобильных операционных систем Android и iOS.

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.