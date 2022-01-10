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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области"

05 марта 2022 15:33  [148] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Запись на прием к врачу появилась в приложении "Карта жителя Нижегородской области". Об этом сообщили в министерстве информационных технологий и связи Нижегородской области.

Согласно информации, новая функция была разработана IT-компанией Lad в партнерстве с Медицинским информационно-аналитическим центром и ГАУ Нижегородской области "Центр координации проектов цифровой экономики".

Услугой может воспользоваться любой гражданин, находящийся на территории Нижегородской области.

Для этого необходимо войти в мобильное приложение, зарегистрироваться или авторизоваться в сервисе "Карта жителя Нижегородской области", указав номер СНИЛС. Далее нужно выбрать поликлинику, профиль специалиста и конкретного врача. Медицинская организация по месту жительства определится автоматически. Также можно выбрать общедоступную организацию, например, диагностический центр или специализированную клинику. 

После подтверждения записи на электронную почту придет письмо с информацией о приеме. Запись также можно отменить через личный кабинет.

Сообщается, что в реестре врачей собраны все медики региона, принимающие в поликлиниках.

Мобильное приложение "Карта жителя Нижегородской области" доступно для пользователей мобильных операционных систем Android и iOS.

Напомним, что с 7 февраля в Нижегородской области можно открыть дистанционный больничный. Оставить заявку можно через телефон горячей линии 122.

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Теги:
Здравоохранение Медицина и здоровье
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