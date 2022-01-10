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Экономика

Центр импорта и импортозамещения создан в Нижегородской области

05 марта 2022 18:15  [104] Экономика

Фото: правительство Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центр импорта и импортозамещения создан в Нижегородской области. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин по итогам заседания координационного штаба по предотвращению негативных явлений в экономике и социальной сфере.

Согласно информации, экономическую ситуацию в регионе обсуждали члены правительства Нижегородской области, представители деловых объединений, ресурсоснабжающих организаций, промышленных предприятий, организаций высокотехнологичного сектора экономики, сельхозпроизводителей, руководителей отрасли туризма и гостеприимства, IT-сектора.

По словам Глеба Никитина, одной из важных проблем сейчас является поставка оборудования и комплектующих.В настоящее время необходимо заместить около 850 позиций. Уже ведется работа по поиску промышленников, способных производить аналоги. Для этих целей был создан центр импорта и импортозамещения, в который входят и представители предприятий. 

"Также на федеральный уровень выносим предложения о повышении самостоятельности регионов в вопросах поддержки бизнеса и реализации проектов. Необходимые закупки сейчас должны осуществляться немедленно. Обязательно продолжим поддержку всех инвестиционных проектов и инвесторов", - сказал губернатор.

Глеб Никитин поручил своему заместителю Егору Полякову усилить работу с банками и ЦБ РФ по вопросам кредитования реального сектора экономики.

На федеральном уровне Нижегородская область предлагает ввести полугодовой мораторий по выплатам кредитов, взятых предприятиями на закупку импортного оборудования, которое сейчас не может быть поставлено. Такая же мера поддержки рассматривается для всех организаций, которые кредитовались под международные проекты.

Для поддержки строительной отрасли регион предлагает расширить возможность использования средств с эскроу-счетов. Это позволит снизить зависимость строительного сектора от банковских кредитов.

Кроме того, правительство региона окажет поддержку IT-сектору. По поручению губернатора нижегородских разработчиков планируется привлекать к созданию цифровых моделей строительных объектов.

Глеб Никитин добавил, что работа по основным направлениям развития различных отраслей экономики продолжится. В частности, это касается реализации проектов с участием инфраструктурных бюджетных кредитов, национальных и инвестиционных проектов.

Напомним, штаб по предотвращению негативных явлений в экономике и соцсфере создан при правительстве Нижегородской области. Данный коллегиальный совещательный орган обеспечит мониторинг, анализ и принятие оперативных мер в связи со складывающейся ситуацией.

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Теги:
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