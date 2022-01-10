Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин завёл telegram-канал Политика

фото: пресс-служба ЗС НО

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Председатель нижегородского Заксобрания Евгений Люлин завёл telegram-канал. Об этом 6 марта сообщает пресс-служба регионального парламента.

Такое решение принято из-за сбоев в работе ряда социальных сетей для продолжения открытой коммуникации с гражданами.

Найти аккаунт можно по ссылке.

"На этой площадке буду делиться с нижегородцами главными новостями, связанными с рабочей деятельностью, а также своим мнением по ключевым для города и региона вопросам", - написал в приветственном сообщении Евгений Люлин

Отмечается, что официальные аккаунты председателя ЗСНО уже давно функционируют во всех основных социальных сетях – Facebook, ВКонтакте, Instagram и Одноклассники. Через них жители региона связываться с ним, задавать вопросы и получать оперативные ответы в режиме онлайн.

Напомним, 4 марта в Telegram был создан официальный канал самого Законодательного собрания.