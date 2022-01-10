Здание Законодательного собрания
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Заксобрание Нижегородской области создало Telegram-канал. Об этом сообщает пресс-служба ЗС НО.
Согласно информации, в нем будет публиковаться информация, связанная с деятельностью депутатов регионального парламента, профильных комитетов и аппарата, фото- и видеоконтент.
Сообщается, что основной причиной создания Telegram-канала стали сбои в работе ряда существующих соцсетей, блокирующие возможность оперативной публикации новостей областного парламента.
По словам руководителя аппарата Законодательного собрания Нижегородской области Максима Реброва, региональный парламент осваивает новые медиа-площадки, что позволяет выходить на новый уровень освещения деятельности депутатов и структурных подразделений.
Подписаться на канал можно по ссылке.
Ранее губернатор Нижегородской области Глеб Никитин создал аккаунт в соцсети "ВКонтакте" и Telegram-канал.
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