Состояние благоустроенных к 800-летию Нижнего Новгорода общественных пространств проверят по поручению Глеба Никитина Общество

фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" – Игорь Романов

Состояние всех благоустроенных к 800-летию Нижнего Новгорода общественных пространств проверят по поручению Глеба Никитина. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Управление делами правительства Нижегородской области, администрация Нижнего Новгорода, АНО "Центр 800", Институт развития городской среды Нижегородской области (ИГРСНО) и другие профильные ведомства должны будут вместе с подрядчиками определить объем гарантийного ремонта и необходимость дополнительных работ.

"В прошлом году были обновлены многие общественные пространства, созданы новые точки притяжения. Часть знаковых объектов были открыты зимой, и многие нижегородцы ждали весны и лета, чтобы по-новому взглянуть на них. Совсем не хочется, чтобы такая колоссальная работа запомнилась жителям ржавчиной, трещинами и сколами. Все дефекты и ущерб должны быть выявлены и устранены", - подчеркнул Глеб Никитин.

Управляющий делами правительства Нижегородской области Тимофей Шульга сообщил о готовности подрядчиков устранить дефекты на благоустроенных объектах Нижегородского Кремля с момента наступления положительных температур.

"Сейчас мы проверяем благоустройство как прошлого года, так и предыдущих лет. Есть локальные места недочетов, все дефекты мы фиксируем, и как только позволит погода – будем оперативно устранять", - рассказал Тимофей Шульга.