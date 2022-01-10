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Общество

Волонтёры-визажисты провели мастер-классы для девочек из нижегородского детского дома

07 марта 2022 14:30  [91] Общество

Фото: НРО ВОД "Волонтеры Победы"

Добровольцы общественного движения "Волонтёры Победы" поздравили воспитанниц Первого санаторного детского дома с наступающим Международным женским днём. В честь праздника волонтёры организовали для девочек мастер-классы по макияжу.

Занятия провели профессиональные визажисты. Они рассказали о косметических средствах, научили, как правильно ими пользоваться, а также ответили на вопросы воспитанниц. После лекции визажисты сделали макияж девочкам.

"Мы выражаем благодарность "Волонтёрам Победы" за такой замечательный подарок для наших девочек. В первую очередь, подарили возможность быть красивыми и научили их, как быть красивыми самостоятельно. В преддверии 8 марта это то, что нужно" - сказала замдиректора по учебно-воспитательной работе Первого санаторного детского дома Лариса Гришанова.

Девочки поделились, что мастер-класс им очень понравился: "Это лучший подарок на 8 Марта, который только можно было представить".

Волонтёры также подарили девочкам цветы и подарки – косметичку и средства для душа. Не остались без презентов и младшие воспитанницы - им вручили детские наборы .

Ранее сообщалось, что акция "Вам, любимые", приуроченная к Международному женскому дню, проходит на территории Нижегородской области.

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Теги:
Волонтеры Мастер-класс Праздники
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