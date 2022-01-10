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Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
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Общество

Глеб Никитин призвал нижегородцев проверять любую информацию

07 марта 2022 13:56  [41] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Никита Афанасьев

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин призвал жителей региона не доверять распространяемой в сети Интернет информации. Данное сообщение он разместил в своём Telegram-аккаунте.

"Огромное количество новостей. Много "фейков". Зачастую их вбрасывают намеренно. По-настоящему "информационная война". Цель - посеять панику", - написал глава региона.

Он отметил, что в рамках данной "информвойны" взламывают сайты, порталы, Telegram-каналы.

"Прошу вас, ориентируйтесь на официальные сообщения. Не поддавайтесь на манипуляции", - обратился Никитин к нижегородцам.

Он попросил тщательно проверять информацию и предложил использовать ресурсы, где в режиме онлайн разбираются "фейки" - "без истерик и эмоций, очень полезно":
https://t.me/warfakes, войнасфейками.рф, а также правительственный информационный портал с актуальной информацией Объясняем.рф.

Ранее Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях ВС РФ. Согласно документу, распространение заведомо ложной информации о деятельности вооруженных сил РФ будет наказываться штрафом от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо лишением свободы до 15 лет.

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Теги:
Глеб Никитин
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