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Политика

Николай Лешков: "Мы не хотели того, что происходит сегодня"

07 марта 2022 15:51  [110] Политика
Николай Лешков

Николай Лешков

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Руководитель Российского военно-исторического общества в Нижегородской области Николай Лешков высказал своё мнение о проводимой на территории Украины специальной операции.

"Сегодня я в очередной раз готов подписаться под словами Александра III о том, что у России нет других союзников, кроме ее армии и флота. Любой человек, который считает себя гражданином России, не может не поддерживать действия нашей армии, которая делает всё, чтобы закончить войну на Украине.

Есть изречение древних: "тот, кто бежит от своей войны, оставляет ее собственным детям и внукам". Мы не хотели того, что происходит сегодня. Это вынужденная спецоперация по предотвращению войны. Нам пришлось войти на территорию Украины, в том числе и чтобы ликвидировать угрозу ядерного удара с территории братского народа.

Я уверен, что с украинцами мы были, есть и будем одним народом. А с западенцами мы никогда не были даже друзьями. Тем более с этими оголтелыми нацистами, которые предлагают вырезать "русню", как они нас называют. Я бы даже не назвал их народом, это какая-то каста, секта – не зря некоторые из них называют себя "Правым сектором".

Поэтому дай Бог нашей армии достичь поставленных целей – чтобы ЛНР и ДНР никогда больше не видели ни взрывов, ни обстрелов, чтобы наши ребята выполнили задачу и вернулись без потерь домой, чтобы на многострадальной украинской земле скорей установился мир, началось процветание – в дружбе и сотрудничестве с нашей страной. Мы единый народ, и нам вместе поднимать экономику России и Украины.

Как только нас ни называют те, кто восемь лет уничтожал народ Донбасса. Но я ни разу не слышал ни от друзей, ни от соседей, ни от бывших сослуживцев, чтобы украинцев кто-то называл подобными уничижительными словами – только украинцами. Среди нормальных людей нет ни оскорблений в их адрес, ни злорадства по поводу их гибели. Наши солдаты пленных солдат ВСУ не унижают, тем более не пытают, в отличие от того, что происходит с нашими ребятами, которые оказываются в руках нацбатов", - отметил Николай Лешков.

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Теги:
ДНР Мнения
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