Развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, реализация проектов развития продолжится, несмотря на сложную экономическую ситуацию.

"Да, сложности есть. Например, удорожание стройматериалов. Но в перспективе все решаемо. Ряд объектов в завершающей стадии", - написал Глеб Никитин.

В частности, подрядчик строительство развязки на Циолковского заверил, что движение по ней будет запущено летом этого года.

Ранее сообщалось, что готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%.