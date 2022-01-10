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Общество

Развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года

08 марта 2022 11:51  [102] Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, реализация проектов развития продолжится, несмотря на сложную экономическую ситуацию. 

"Да, сложности есть. Например, удорожание стройматериалов. Но в перспективе все решаемо. Ряд объектов в завершающей стадии", - написал Глеб Никитин.

В частности, подрядчик строительство развязки на Циолковского заверил, что движение по ней будет запущено летом этого года.

Ранее сообщалось, что готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%.

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Теги:
Дороги Транспорт
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