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Развязка на улице Циолковского будет запущена к лету 2022 года. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в своем Telegram-канале.
По словам главы региона, реализация проектов развития продолжится, несмотря на сложную экономическую ситуацию.
"Да, сложности есть. Например, удорожание стройматериалов. Но в перспективе все решаемо. Ряд объектов в завершающей стадии", - написал Глеб Никитин.
В частности, подрядчик строительство развязки на Циолковского заверил, что движение по ней будет запущено летом этого года.
Ранее сообщалось, что готовность развязки на улице Циолковского в Нижнем Новгороде составляет уже 86%.
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