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Понтонная переправа между Павлово и Тумботино будет временно демонтирована 9 марта. Об этом сообщают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.
Согласно информации, демонтаж связан с ранним потеплением. Также с поднятием уровнем воды в реке Ока происходит навал льда на три секции наплавного моста.
С целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также сохранности конструкций наплавной мост будет временно демонтирован.
Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.
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