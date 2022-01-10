Понтонная переправа между Павлово и Тумботино будет временно демонтирована 9 марта Общество

Фото: Министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области

Понтонная переправа между Павлово и Тумботино будет временно демонтирована 9 марта. Об этом сообщают в министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области.

Согласно информации, демонтаж связан с ранним потеплением. Также с поднятием уровнем воды в реке Ока происходит навал льда на три секции наплавного моста.

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, а также сохранности конструкций наплавной мост будет временно демонтирован.

Ранее сообщалось, что правительство Нижегородской области рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове.