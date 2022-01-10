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Правительство рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы в Instagram.
Житель Нижегородской области спросил Глеба Никитина о планах на строительство моста через Оку в Павлове.
В региональном правительстве рассказали, что вопрос с мостом в Павлове пока не решен. Также в сообщении отмечается, что проект очень капиталоемкий, поэтому без федерального финансирования построить объект будет практически невозможно.
Ранее сообщалось, что проектирование нового моста запланировано на 2021 год
Напомним, что сейчас в Павлове действует понтонная переправа через Оку. Ежегодно весной и осенью её демонтируют на период становления льда и паводка. В этом время транспортное сообщение между Павлово и Тумботино осуществляется с помощью паромной переправы и пассажирского теплохода "Ом".
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