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Анонсы событий для СМИ на 10 февраля 2022 года
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Общество

Правительство рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове

10 февраля 2022 10:55  [84] Общество

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Правительство рассчитывает на привлечение федеральных средств для строительства моста в Павлове. Об этом сообщили в правительстве Нижегородской области, отвечая на вопросы в Instagram.

Житель Нижегородской области спросил Глеба Никитина о планах на строительство моста через Оку в Павлове.

В региональном правительстве рассказали, что вопрос с мостом в Павлове пока не решен.  Также в сообщении отмечается, что проект очень капиталоемкий, поэтому без федерального финансирования построить объект будет практически невозможно.

Ранее сообщалось, что проектирование нового моста запланировано на 2021 год

Напомним, что сейчас в Павлове действует понтонная переправа через Оку. Ежегодно весной и осенью её демонтируют на период становления льда и паводка. В этом время транспортное сообщение между Павлово и Тумботино осуществляется с помощью паромной переправы и пассажирского теплохода "Ом".

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Теги:
Мосты Павлово Строительство
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