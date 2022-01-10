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Экономика

Андрей Тарасов: "Нам предоставляется уникальная возможность для развития отечественной промышленности"

08 марта 2022 15:18  [88] Экономика
Андрей Тарасов

Андрей Тарасов

Фото: НИА "Нижний Новгород"

Заместитель председателя комитета Законодательного собрания Нижегородской области по экологии и природным ресурсам Андрей Тарасов рассказал о сложившийся экономической ситуации в регионе.

По его словам, в той ситуации, которая сегодня складывается в России на фоне введения самых сильных за всю историю западных санкций и возможного исключения страны из ВТО по требованию США, нам предоставляется уникальная возможность для развития отечественной промышленности.

"Дело в том, что в свое время именно из-за вхождения во Всемирную торговую организацию мы фактически потеряли многие отрасли: станкостроение, автомобилестроение и ряд других.

Сегодня действия губернатора и правительства Нижегородской области направлены на то, чтобы в максимально короткие сроки собрать информацию от представителей малого, среднего и крупного бизнеса, для развития экономики в новых условиях.

Мы должны сохранить предприятия и производства, достойную зарплату и высокие отчисления в бюджет области и федерации – от этого зависит реализация многих планов, в том числе в социальной сфере.

На данном этапе за каждым заместителем губернатора закреплен определенный круг вопросов, которые они должны рассмотреть и выработать пакет мер, позволяющих защитить нижегородский бизнес и от тех санкций – и уже вступивших в силу, и тех, что могут быть приняты в ближайшее время. 

А нашим предпринимателям предстоит попытаться занять те ниши, которые освобождают уходящие из региона иностранные инвесторы. Стоит сказать, что уходят они вовсе не потому, что у нас все плохо, а из опасения попасть под санкции со стороны западных стран", - сказал Андрей Тарасов.

Также чиновник рассказал о том, что предстоит сделать в Нижегородской области и о ее главном достоянии.

"В свою очередь мы, нижегородцы, должны сплотиться, стараться покупать отечественную продукцию и сделать все для развития промышленности в нашем регионе. У нас нет ни газа, ни нефти, главное достояние Нижегородской области – это люди и то, что они производят.

В ближайшее время будет создан некий план с учетом всех пожеланий бизнес-сообщества, в областной бюджет будут внесены изменения. Кроме того, предстоит заручиться и поддержкой федерального бюджета, поскольку в Москве, по указанию президента и премьер-министра, также собирают информацию о том, где какие доходы выпадают и какая в связи с этим требуется помощь для обеспечения развития регионов, в первую очередь, их промышленности. Депутаты Законодательного собрания тоже активно включились в эту работу", - заключил Андрей Тарасов.

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Теги:
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