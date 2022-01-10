Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по факту наезда на пешеходов автомобиля Происшествия

Прокуратура Нижегородской области инициировала проверку по факту наезда на пешеходов автомобиля, сообщает пресс-служба ведомства.

Проверка организована по факту наезда автомобиля на 6 пешеходов, которые шли по тротуару на улице Коммуны Нижнего Новгорода.

По предварительным данным, водитель автомобиля во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия 5 человек были травмы различной степени тяжести, двое – госпитализированы.

Возбуждено уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 264 УК РФ.

Как сообщалось ранее, автомобилист сбил 6 человек в Сормовском районе Нижнего Новгорода.