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Поезда "Ласточки" заменят "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.
Согласно информации, на маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов.
Также сообщается, что высокоскоростной поезд "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород с остановкой в Москве и ряд других поездов дальнего следования продолжат работу.
Напомним, что "Ласточка" и "Стриж" с мая 2021 года стали пребывать в терминал "Восточный" Москвы.
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