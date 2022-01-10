Поезда "Ласточки" заменят "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта Общество

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Поезда "Ласточки" заменят "Стрижи" на маршруте Нижний Новгород-Москва с 10 марта. Об этом сообщает пресс-служба РЖД.

Согласно информации, на маршруте по-прежнему будут курсировать 5 пар скоростных поездов.

Также сообщается, что высокоскоростной поезд "Сапсан" по маршруту Санкт-Петербург – Нижний Новгород с остановкой в Москве и ряд других поездов дальнего следования продолжат работу.

Напомним, что "Ласточка" и "Стриж" с мая 2021 года стали пребывать в терминал "Восточный" Москвы.