Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, с 9 марта по 9 сентября 2022 года граждане могут снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства - в рублях по рыночному курсу на день выплаты. Отмечается, что все средства клиентов банков на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада.

Данные меры связаны с санкциями, ограничившими поступление долларов в Россию. При этом, на рублевые вклады и счета данные ограничения не влияют. Средства на счетах будут сохранены, подчеркнули в ЦБ, все операции доступны в любой момент.

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выплаты.

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.

Клиенты банков смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выплаты.

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме.

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.

Ранее Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков.