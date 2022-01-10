Теплоэнерго
Около 40 инвестпроектов на 200 млрд рублей реализуют в этом году
Мясоперерабатывающий комплекс в области расширят за 4,5 млрд рублей
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 5 марта 2022 года
Рециркулятор
Последние новости рубрики Экономика
09 марта 2022 13:12  [43] Производство машин и оборудования в Нижегородской области выросло в 4 раза
09 марта 2022 12:24  [106] Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты
08 марта 2022 15:18  [536] Андрей Тарасов: "Нам предоставляется уникальная возможность для развития отечественной промышленности"
06 марта 2022 16:28  [813] Дмитрий Чернышенко: "Необходимо использовать вводимые правительством инструменты для ускорения реализации приоритетных проектов"
05 марта 2022 18:15  [875] Центр импорта и импортозамещения создан в Нижегородской области
05 марта 2022 12:58  [698] Соцпредприниматели Нижегородской области получат по 100 тысяч рублей на продвижение в соцсетях
05 марта 2022 11:51  [830] Служба занятости не наблюдает массовых увольнений в Нижегородской области
05 марта 2022 11:10  [680] Строительство дороги к ЖК "Новая Кузнечиха" оценено более чем в 840 млн рублей
04 марта 2022 12:50  [639] Региональный Минсельхоз отчитался о состоянии озимых посевов в Нижегородской области
04 марта 2022 10:02  [541] Минфин поддерживает позицию "ЕР" о необходимости регулирования рынка криптовалют
Экономика

Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты

09 марта 2022 12:24  [106] Экономика

Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Центробанк временно ограничил выдачу наличной валюты. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Согласно информации, с 9 марта по 9 сентября 2022 года граждане могут снять до 10 тыс. долларов США в наличной валюте, а остальные средства -  в рублях по рыночному курсу на день выплаты. Отмечается, что все средства клиентов банков на валютных счетах или вкладах будут сохранены и учтены в валюте вклада.

Данные меры связаны с санкциями, ограничившими поступление долларов в Россию. При этом, на рублевые вклады и счета данные ограничения не влияют. Средства на счетах будут сохранены, подчеркнули в ЦБ, все операции доступны в любой момент.  

В период действия этого временного порядка валюта будет выдаваться в долларах США в независимости от валюты счета. Конвертация других валют в доллар США будет происходить по рыночному курсу на день выплаты.  

Граждане могут продолжать хранить средства на валютных вкладах или счетах. Все средства сохранены и учтены в валюте, в которой был открыт счет или вклад. Условия по вкладу или счету не меняются. Проценты по вкладам будут начисляться, как обычно, в той валюте, в которой вклад был открыт.  

Клиенты банков смогут открывать и новые валютные счета и вклады, но снять с них средства, пока действует временный порядок операций с наличной валютой, можно будет в рублях по рыночному курсу на день выплаты.  

Банки не будут в течение срока действия временного порядка продавать наличную валюту гражданам. Поменять наличную валюту на рубли можно будет в любой момент и в любом объеме. 

Получить средства со своих валютных вкладов или счетов могут клиенты всех банков без исключения. Банкам может требоваться несколько дней, для того чтобы привезти необходимую сумму в наличной валюте в конкретное отделение.  

Ранее Банк России объявил о дополнительных мерах поддержки банков.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
банк россии Банки Деньги
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2022
Формируем экономику замкнутого цикла в России
Фоторепортажи
Закрытие фестиваля Новогодняя столица России
10 января 2022 17:06Закрытие фестиваля "Новогодняя столица России"

Сергей Ловырев

Архив
Мельница
Кирилл Рихтер
Кватро
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph