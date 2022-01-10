Образовательный маршрут "Тропа Бобра" запустили в деревне Простоквашино Культура и отдых

Фото: пресс-служба правительства Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Татьяна Соловьёва

В деревне Простоквашино Тонкинского района на средства государственной грантовой программы создан образовательный экомаршрут "Тропа Бобра". Об этом рассказали в региональном правительстве.

Согласно информации, экомаршрут разрабатывается на средства гранта госпрограммы "Социальная поддержка граждан Нижегородской области" при софинансировании Фонда президентских грантов. Сумма гранта на реализацию проекта составила почти 980 тысяч рублей.

Экомаршрут с квестом был представлен на празднике "Масленица в Простоквашино", в котором приняли участие дети из деревень Тонкинского района.

Так, дети посетили образовательные игровые мастер-классы, интерактивное театральное представление и квест "Поиск клада" по экомаршруту "Тропа Бобра".

Директор АНО "Центр доступного туризма Тонкинского района Нижегородской области" Ольга Волычева рассказала, что в деревне Простоквашино строится свой собственный Диснейленд.

"Наши русские сказки жизненные, они учат детей дружбе, самостоятельности, ответственности. Это классно, что дети могут приехать в настоящее Простоквашино и здесь отдохнуть", - добавила руководитель организации.

Отмечается, что в ближайшем будущем экомаршрут планируется сделать общедоступным. Как отметили авторы, таким образом они намерены увеличить число туристов, заинтересованных в изучении флоры и фауны Нижегородской области.

Напомним, что первая туристическая электричка по маршруту "Простоквашино" начала курсировать из Нижнего Новгорода с 13 марта 2021 года.

СПРАВКА:

Фонд президентских грантов создан по указу президента РФ Владимира Путина и является единым оператором грантов главы государства, предоставляемых на развитие гражданского общества. Фонд проводит конкурсы и по их итогам предоставляет гранты некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов.