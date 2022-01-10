Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет прием граждан 24 марта Общество

Андрей Гнеушев Фото: НИА "Нижний Новгород"

НИА "Нижний Новгород" - Максим Дерябин

Замгубернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев проведет прием граждан 24 марта. Об этом сообщили в региональном правительстве.

Сообщается, что Андрей Гнеушев координирует работу органов исполнительной власти Нижегородской области по следующим вопросам: представление интересов губернатора и реализации его полномочий в Законодательном собрании Нижегородской области; реализация государственных полномочий в сфере внутренней региональной и муниципальной политики; реализация государственной политики и управления в области массовой информации, массовых коммуникаций, полиграфии, книгоиздания, распространения печатной продукции.

На прием могут записаться жители Нижегородской области, если их вопрос не был решен на местном уровне и требуется личное участие заместителя губернатора.

Желающим предварительно записаться на прием необходимо обратиться в приемную граждан губернатора и правительства Нижегородской области.

Дополнительную информацию о порядке записи можно получить по телефонам: (831) 439-04-98, 430-96-39.

Запись на прием прекращается за 5 рабочих дней до его проведения.

Встреча с гражданами пройдет 24 марта 2022 года с 14.00 по адресу: Нижний Новгород, ул. Костина, 2, Приемная граждан губернатора и правительства Нижегородской области.